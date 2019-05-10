«Шереметьево» вошел в список ТОП-10 аэропортов мира

Компания Airhelp провела масштабное исследование и выяснила ТОП-10 самых лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Среди лучших мировых воздушных гаваней оказался российкий аэропорт «Шереметьево».

При оценке воздушных гаваней учитывалось качество и быстрота обслуживания, а также доступ к еде и прочим товарам. Во внимание принимались собственные данные Airhelp, а также 40 тысяч отзывов от пассажиров. Лучим стал аэропорт Хамад в Катаре, на втором месте — аэропорт Токио, «бронза» у афинской воздушной гавани. Кроме того, в пятерку входят бразильский аэропорт Афонсу Пена и Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы. На шестом месте находится московский аэропорт «Шереметьево».

Авиакомпании оценивались по критериям пунктуальности — достаточно ли точно улетают и прилетают рейсы, качественно ли обслуживают пассажиров на борту и быстро ли возвращают деньги за билет при необходимости.

Самая лучшая авиакомпания по мнению Airhelp — Qatar Airways, следом идут American airlines и Aeromexico. В пятерку также попали скандинавский SAS Scandinavian Airlines и австралийский Qantas. Исследование авиакомпаний было осложнено тем, что не все предоставили о себе достаточные данные.

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