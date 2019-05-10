Драма на заливе: Мужчина чуть не сбил женщину, и подставил своего пассажира

Отдых на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге превратился в «Бойцовский клуб». На видео, попавшем в соцсети, заметно, как водитель черного Range Rover несется среди отдыхающих и едва не сбивает женщину. Лихач остановился в сантиметрах от того, чтобы устроить смертельную аварию и отдыхающие решили провести с ним «профилактическую беседу».

На переговоры вышел пассажир машины и он явно не собирался исправляться на месте и начал спорить. Его не убедили аргументы про то, что рядом «ездят дети», которые действительно катаются поодаль на велосипедах. Зато его убедил мощный хук левой, прилетевший в лицо от мужчины в синей олимпийке. Следом, уже лежачему пассажиру, достается еще несколько раз — сопротивляться он не мог уже после первого удара. Водитель покидать машину не стал. Реакции от правоохранителей на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нетрезвый авиадебошир подрался с бортпроводниками.