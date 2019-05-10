Порошенко призвал Меркель наказать Россию за выдачу паспортов жителям Донбасса

Украинский лидер Петр Порошенко призвал Берлин усилить давление на Кремль и ввести новые ограничительные меры в ответ на упрощенную выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом говорится в официальном сообщении, текст которого появился на официальном портале президента Украины.

«Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в ходе переговоров были затронуты прошедшие президентские выборы, вопросы территориальной целостности Украины и судьба моряков, задержанных за нарушение российской границы.

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