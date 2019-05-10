Видео: Сборная России начала с победы на ЧМ по хоккею — 2019

, 19:36 Видео 349

Российские спортсмены уверенно обыграли сборную из соседней Норвегии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев

В стартовом матче мирового первенства по хоккею с шайбой, проходящий в Словакии, сборная России встречалась со своими скандинавскими соседями — командой Норвегии. Россияне разгромили норвежцев со счетом 5:2.

После первого периода сборная РФ выигрывала 2:0. Во втором периоде россияне закрепили успех, снова выиграв этот игровой отрезок с преимуществом в две шайбы. В третьем периоде норвежцы смогли отквитать два гола. Но сборная РФ без труда удержала победу.

В составе российской команды шайбы забросили Евгений Дадонов (9 и 30-я минута), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). У проигравших отличились Томас Валькве Ольсен (57) и Йонас Холёс (58).

На первую игру сборная России вышла в составе:

  1. 1. Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев
  2. 2. Защитники: Михаил Сергачев, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков,
  3. 3. Нападающие: Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Главный тренер команды Илья Воробьев. На лед российскую дружину вывел капитан Илья Ковальчук. Спортсменам в преддверии первой игры пожелал успехов Владимир Путин.

На групповом этапе сборной РФ, выступающей в группе «В», кроме норвежцев, предстоит сыграть с командами из Швеции, Чехии, Швейцарии, Италии, Австрии и Латвии. Все игры группы пройдут в Братиславе.

По мнению экспертов, в нынешнем чемпионате мира у сборной России, традиционном фаворите турнира, есть большие шансы не только на подиум, но и на обладание золотыми медалями.

Главным соперником РФ, также традиционно, называют звездно-полосатых визави из-за океана и их соседей с кленовым листом на свитерах. Очень приличные шансы, полагают специалисты, и у скандинавов — Швеция и Финляндия готовы дать серьезный бой как европейским соседям, так и североамериканским гостям.

Чемпиона мира по хоккею с шайбой стартовал в пятницу, 10 мая, в Словакии. Встречи пройдут в двух городах: столице страны Братиславе, и в городе Кошице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские хоккеисты поклонились памятнику советским воинам, погибшим в Словакии.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:26
Коломойский и Рабинович разошлись во мнениях относительно будущего Порошенко
21:12
«Он совершенен»: У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок
20:58
В МИД Японии заявили, что детали встречи Путина и Абэ в июне прорабатываются
20:44
«Сдайте ключ!» — Зеленский сравнил Порошенко с жадным туристом
20:32
Боксер-профессионал Рой Джонс выстрелил из пушки в Петербурге — видео
20:18
Видео: Путин забросил 10 шайб в ворота соперника на гала-матче Ночной лиги
19:58
Мемориальная доска в честь погибшего Захарченко установлена на школе в Донецке
19:36
Видео: Сборная России начала с победы на ЧМ по хоккею — 2019
19:34
«Гнилое воскресенье» может помешать инаугурации Зеленского
19:22
«Война» разгорается — Самбурская выложила в сеть личную переписку с Яковлевым
19:07
Видео: Пять человек пострадали при столкновении самолета и бензовоза в Канаде
18:49
Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»
18:37
Студент из Колумбии разбился насмерть в Петербурге
18:21
«Миллионершу» из РФ посадили на 12 лет в США
18:13
Первые кадры с места столкновения двух маршруток в Петербурге
18:07
Две маршрутки столкнулись на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге
17:50
Праздничный концерт в честь юбилея Булата Окуджавы прошел в Тбилиси
17:34
Дочери Доренко требуют у полиции запретить жене его кремировать
17:19
Адвокат Трампа раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским
17:07
Актриса Ирина Сенотова переведена из реанимации в общую палату

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама