В стартовом матче мирового первенства по хоккею с шайбой, проходящий в Словакии, сборная России встречалась со своими скандинавскими соседями — командой Норвегии. Россияне разгромили норвежцев со счетом 5:2.

После первого периода сборная РФ выигрывала 2:0. Во втором периоде россияне закрепили успех, снова выиграв этот игровой отрезок с преимуществом в две шайбы. В третьем периоде норвежцы смогли отквитать два гола. Но сборная РФ без труда удержала победу.

В составе российской команды шайбы забросили Евгений Дадонов (9 и 30-я минута), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). У проигравших отличились Томас Валькве Ольсен (57) и Йонас Холёс (58).

На первую игру сборная России вышла в составе:

1. Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев 2. Защитники: Михаил Сергачев, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, 3. Нападающие: Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Главный тренер команды Илья Воробьев. На лед российскую дружину вывел капитан Илья Ковальчук. Спортсменам в преддверии первой игры пожелал успехов Владимир Путин.

На групповом этапе сборной РФ, выступающей в группе «В», кроме норвежцев, предстоит сыграть с командами из Швеции, Чехии, Швейцарии, Италии, Австрии и Латвии. Все игры группы пройдут в Братиславе.

По мнению экспертов, в нынешнем чемпионате мира у сборной России, традиционном фаворите турнира, есть большие шансы не только на подиум, но и на обладание золотыми медалями.

Главным соперником РФ, также традиционно, называют звездно-полосатых визави из-за океана и их соседей с кленовым листом на свитерах. Очень приличные шансы, полагают специалисты, и у скандинавов — Швеция и Финляндия готовы дать серьезный бой как европейским соседям, так и североамериканским гостям.

Чемпиона мира по хоккею с шайбой стартовал в пятницу, 10 мая, в Словакии. Встречи пройдут в двух городах: столице страны Братиславе, и в городе Кошице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские хоккеисты поклонились памятнику советским воинам, погибшим в Словакии.