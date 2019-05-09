Видео: Российские хоккеисты поклонились мемориалу советским воинам в Словакии

Хоккеисты Российской сборной возложили цветы к Мемориалу советским воинам Славин в столице Словакии Братиславе.

В памятной церемонии приняли участие игроки, тренерский штаб и руководители Федерации хоккея России. Капитан команды Илья Колвальчук вместе с Евгением Малкиным и Александром Овечкины принесли венок к памятнику.

В День Победы в Великой Отечественной войне наша национальная сборная приняла участие в церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе: https://t.co/g1K52C3P5L



Мы помним! ⭐ #снамироссия pic.twitter.com/PhiIcTQ9QT — Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2019 г.

«Сегодняшний праздник имеет огромное значение для нашей страны. Победа в Великой отечественной войне — поворотный момент в ее истории. Та война пришла в каждый дом, и мы будем помнить всех, кто мужественно защищал свою Родину ради нашего будущего», — сказал глава штаба сборной РФ Роман Роттенберг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о расширенном составе сборной России на чемпионат мира в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.