Боксер из США Рой Джонс, прибывший в Петербург, рассказал, зачем ему российское гражданство

Американский боксер-профессионал, актер и музыкант Рой Джонс, прибывший в Северную столицу по приглашению Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга с почетной миссией, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в пятницу, 10 мая, рассказал, что привело его в город на Неве и о своем отношении к России.

Знаменитый спортсмен поделился своим желанием открыть в РФ свою школу бокса, для того чтобы передавать личный опыт российским спортсменам и помогать им становиться профессионалами. Боксер рассказал, почему он прилетел в Санкт-Петербург.

«Цель моего визита провести мастер-класс на Кубке губернатора, также я хочу посмотреть соревнования, я слышал, что там много прекрасных боксеров, я хочу понаблюдать и за ними. Это основная цель визита в Россию, в Санкт-Петербург» — сказал Рой.

Джонс также рассказал, почему сам начал заниматься боксом.

«Это было мое решение — начать заниматься боксом. Я надел перчатки еще в пять лет. Отец начал рассказывать про бокс. Когда мне было восемь-девять лет, поэтому это полностью мое решение заниматься боксом, а не отца. Я до сих пор испытываю желание заниматься боксом. Когда я впервые увидел Мохаммеда Али, я понял, что могу так же. Поэтому заниматься боксом было мое решение», — отметил спортсмен.

Боксер поведал и о том, какой момент в спортивной карьере был для него судьбоносным.

«1983 год. Международные юношеские соревнования. Я очень хотел в них участвовать, но меня дисквалифицировали, потому что я не прибыл туда вовремя, отец не успел меня привезти к сроку. Это был первый случай, когда я осознал, что кого-то подвел. В тот момент я понял, что больше не хочу подводить никого. На следующий год я принял участие в этом турнире с мыслью, что я больше никогда никого не подведу и это решение осталось со мной на всю жизнь», — вспомнил боксер.

Джонс признался, что за свою карьеру были, в том числе, случаи, когда ему хотелось бросить все, и как говорят боксеры, повесить перчатки на гвоздь.

«Конечно, были случаи, когда мне хотелось все бросить, но в такие моменты я начинал еще больше работать над собой и становился сильнее. В моей карьере были тяжелые времена, стагнация, когда я не чувствовал развития. Тогда я просто играл баскетбол. Тратил свое время, потому что было мало турниров. Бывало, что я хотел совсем бросить бокс, но я просто не мог этого сделать. Потому что нужно быть верным самому себе и своему пути, своим решениям», — рассказал Рой.

Почетный гость губернаторского турнира рассказал о том, как на него повлияло неудачное выступление на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Этот проигрыш, по признанию спортсмена, добавил ему мотивации. Именно тогда он принял решение стать лучшим боксером планеты.

«Я думаю, что это был для меня сродни мотивации, доказать, что я лучший боец на планете в то время. Я чувствовал обиду за то, что мне не дали возможность доказать, что лучший на Олимпийских играх, поэтому я решил доказать, что я лучший во всем мире», — признался Рой.

По его словам, его поражение было непросто несправедливым, оно было предрешено.

«Я знал это еще до того, как случилось. Они (судьи — Прим. Ред.) были подкуплены», — уверен Джонс.

А на ОИ в 1992 году в Барселону за реваншем он не поехал, чтобы не терять драгоценное время.

«В Америке мы не тратим время более, чем на одну Олимпиаду. Олимпиада — это как трамплин для профессионального роста, она дает толчок. Не важно — выиграешь ты или нет, нужно двигаться дальше и дать дорогу другим», — рассказал спортсмен.

Самыми зрелищными своими поединками Рой Джонс считает три встречи.

«Бой с Джеймсом Тони, Монтеллом Гриффином и Джо Руизом», — сказал спортсмен.

Рой признался, что свой стиль поведения на ринге он вырабатывал, глядя на то, как двигается легендарный Мохаммед Али, и у русских боксеров, по его словам, он научился многому.

«Что-то я взял от Мохаммеда Али, также я наблюдал за тем, как боксируют русские бойцы, мне нравится их стиль, я соединил это все вместе и получил свой стиль», — рассказал Джонс.

И назвал самого сложного для себя противника.

«Джеймс Тони самый сложный для меня боец, потому что мне было очень тяжело в него попасть. Сейчас я не особо вижу противника, с которым я бы хотел биться, сейчас мне 50, и я уже не в той форме. Но если бы был подходящий соперник, то я бы вернул форму и наверное вышел на ринг», — признался Рой.

Спортсмен рассказал, кого из российских мастеров ринга он считает хорошим боксером.

«Мне нравится Дмитрий Бивол, я считаю его хорошим боксером, у него отличные удары и скорость, я думаю он станет чемпионом. Сергей Ковалев мне тоже нравится, он сделал себе отличную карьеру. Он младше, но хороший боец, но все-таки мне больше нравится Бивол, думаю он станет чемпионом в полутяжелой весовой категории в ближайшие три года», — поделился прогнозом американец.

Джонс также поведал, зачем ему российское гражданство и хотел бы он переехать в Россию.

«Мне нравятся русские люди, я хочу приезжать сюда и делиться миром с ними. Они любят меня, а взамен я отдаю им свою любовь. У меня есть семья в США и тут у меня есть семья (российский народ — Прим. ред.), я бы ездил туда и сюда», — рассказал спортсмен.

Рой признался, что уже знает, чем бы он мог заняться в России.

«Я бы открыл боксерскую школу, занялся бы тренерской работой, поделился бы знаниями американцев, чтобы русские бойцы могли продвигаться здесь, чтобы потом ездить в Америку на большие бои. Потому что сейчас у русских есть необходимость ездить в Америку. Я хочу, чтобы они соревновались на равных», — поделился своим желанием Рой.

Санкт-Петербург очень понравился Джонсу и он теперь считает его одним из трех своих любимых русских городов наряду с Москвой и Владивостоком.

На вопрос, что ему нравится в русских людях, Рой признался, что просто влюблен в россиян.

«Мне все нравится в русских людях, единственно, я не знаю язык, я бы хотел пообщаться с ними. Они хорошие люди по всем соображениям, включая религиозные. Они любят свою страну. Своего президента, ты просто влюбляешься в них», — убежден американский спортсмен.

Известно, что кроме спорта, Рой занимается музыкой. Он известный рэп-исполнитель.

«Я люблю рэп, он для моей души и для работы. Самая лучшая работа — эта та, которая доставляет тебе удовольствие, как хобби, как и в моем случае», — поделился Джонс.

И рассказал, что русский рэп ему по душе.

«Да, я знаю русский рэп, Тимати, и еще несколько ребят, мне нравится русский рэп», — признался Рой Джонс.

Рой является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона. Кроме того, Рою принадлежит самая длинная серия боев по защите объединенного титула в полутяжелом весе. Рой — первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, стал обладателем этого титула во втором среднем, полутяжелом и в тяжелом весе.

В Россию Рой Джонс прибыл по приглашению Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в качестве почетного гостя соревнований на Кубок губернатора города по боксу, который проходит с 7 по 11 мая. За звание сильнейшего в своих весовых категориях на ринге бьются спортсмены из Казахстана, России, Шотландии, Бразилии, Кубы — всего представители более 15 государств.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Рою выпало право произвести знаменитый полуденный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости.