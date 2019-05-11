Захарова ответила на слова японского министра о «резких высказываниях» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей страничке в Facebook прокомментировала недавнее высказывание министра иностранных дел Японии Таро Коно. Он заявил, что во время переговоров с Сергеем Лавровым в пятницу, 10 мая дискуссия доходила до «резких высказываний».

Захарова объяснила, что после одной из реплик Коно Лавров усмехнулся, а остальные люди переглянулись, не понимая, что же это значило.

«Видимо, у нас разное представление с японцами о «резких высказываниях“» , — отметила Захарова.

Таро Коно и Сергей Лавров встречались в Москве 10 мая. Позже, в общении с прессой Коно заявил о том, что в общении доходило до «резких высказываний». Кроме того, японский министр отметил, что расхождения двух стран в вопросе заключения мирного договора преодолеть не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах встречи Лаврова с Помпео.