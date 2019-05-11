Помолодевшая вдова Кобзона рассказала его ученикам о своей радости

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона рассказала его ученикам, что 9 мая она испытывает радость от того, что песни, который он пел, продолжают звучать в День победы. Нелли Михайловна призналась, что боль после смерти мужа не становится меньше, а горечь утраты усиливается 9 мая от того, что Иосиф Давыдович больше не может радовать людей своими выступлениями. Об этом сообщает KP.RU.

Но, при этом, песни и военные, и патриотические, которые Кобзон всегда пел в этот день, продолжают звучать — их поют его ученики.

Об этом Нелли Кобзон рассказала, открывая песенный марафон в музее В. А. Тропинина и московских художников. 9 мая ученики Иосифа Давыдовича — молодые исполнители, с которыми лично занимался мастер — исполнили его лучшие произведения. Особенно символично, по мнению устроителей марафона, что он прошел в этом музее, расположенном в Замоскворечье, где еще сохранились дома, из которых в 1941 году уходили на фронт.

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В этот же день вдова Иосифа Кобзона посетила выставку «Женский вкус». В экспозиции представлены предметы из коллекции Нелли Михайловны. По ее словам, она не считает себя коллекционером, а экспонаты выставки — «изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 68-летняя Нелли Кобзон сразила публику на Московском кинофестивале.