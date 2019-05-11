Корабль США вошел в территориальные воды Венесуэлы

Американский корабль береговой охраны USCG James 8 мая зашел в территориальные воды Венесуэлы. Спустя день судно сменило курс и отправилось к порту Гуаира в венесуэльском штате Варгас. Навстречу кораблю вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы и после переговоров убедил американское судно сменить курс.

«После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды» , — сообщают ВМС Венесуэлы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США решили направить в Венесуэлу госпитальное судно «Комфорт» якобы для оказания медицинской помощи жителям страны. Майк Пенс, анонсировавший «гуманитарную миссию» называл действующего президента Боливарианской республики диктатором, а также анонсировал новые санкции.