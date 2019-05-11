Скончался иркутский режиссер Николай Тарханов

Режиссер Николай Тарханов умер на 52-м году жизни в Иркутске, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на певца Аркадия Стародубцева. По его словам, одной из причин смерти творца мог стать резкий перепад давления. Иных подробностей Стародубцев не сообщил.

Николай Тарханов был режиссером, кинооператором и фотографом. За свою карьеру он снял более 20 документальных и игровых картин, в том числе о жизни народов Африки, Индии, Непала, Новой Гвинеи, Индонезии и Сибири. Тарханов был членом Русского географического общества, и Гильдии неигрового кино и телевидения.

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