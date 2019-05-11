Boeing 737 совершил жесткую посадку в Оренбурге

Рейс из Москвы авиакомпании Nordwind в субботу, 11 мая, совершил жесткую посадку в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Игоря Александрова.

Что именно произошло с самолетом пока не сообщается. Известно, что обратно Boeing 737 должен был вылететь в 12.10 по московскому времени, однако в настоящее время он стоит на перроне.

В авиакомпании подчеркнули, что данные по самолету — инструментальный контроль — будут направлены в Москву. К слову, в «Шереметьево» перестраховываются и экстренные службы подготовлены к приему самолета после ЧП.

В то же время возмущенные задержкой пассажиры выкладывают посты с жалобами в социальных сетях.

«Туалет в аэропорту грязный, мыла нет, салфеток нет, работники в аэропорту хамы. Представитель авиакомпании только мямлит и тем самым сеет неуверенность в пассажирах (хотя у многих уже паника начнется. Я наверное буду первая)», — написала одна из пассажирок в социальных сетях.

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Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нескольких ЧП за сегодня с самолетами авиакомпании AzurAir. В Петербурге на 12 часов задержан рейс в Анталью. Также сообщается еще о восьми рейсах этой же авиакомпании в других направлениях, но все с тем же турецким курортным городом. Экстренно вернулся из-за проблем с шасси Boeing 737 авиакомпании AzurAir во вьетнамский город Камрань.