Школьная физра выходит за рамки: детям предложили 24 новых варианта занятий

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Внедрять новые модули или нет, каждая школа будет решать сама.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Минпросвещения предложило школам 24 направления для занятий физкультурой

Российские школьники смогут заниматься на физкультуре боевыми единоборствами или теннисом. В список доступных дисциплин вошли 24 направления: даже скалолазание и спортивный туризм. Министерство просвещения отправило в регионы методические рекомендации. Однако внедрять новые модули или нет, каждая школа будет решать сама. Как и то, сколько часов в неделю отдадут физкультуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили отменить обязательные уроки по субботам.

Сейчас школы могут самостоятельно устанавливать режим обучения, поэтому в одних учебных заведениях занятия проходят пять дней в неделю, а в других — шесть. Авторы инициативы считают, что такой подход создает разницу в учебной нагрузке между школьниками.

Депутаты предлагают закрепить пятидневную неделю для начального, основного и среднего общего образования. По их мнению, это позволит установить единый порядок для школ во всех регионах и обеспечить детям два полноценных дня без обязательных уроков.

Субботу при этом предлагают не исключать из школьной жизни. В этот день смогут проходить кружки, спортивные соревнования, культурные и другие мероприятия, однако посещение таких занятий должно быть добровольным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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