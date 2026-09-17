«Почему нет?» — Маш Милаш заступилась за блогеров в музыке и кино

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 35 0

Девушка рассказала, что оценивает творчество по результату.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Маш Милаш заявила о праве блогеров заниматься творчеством

Делать музыку имеет право представитель любой профессии, считает блогер Мария Милаш (Маш Милаш). Она заявила корреспонденту 5-tv.ru на съемке коллаборации с группой The Hatters, что оценивает творчество не по профессии автора, а по его таланту и реакции слушателей.

«У меня театральное образование. И никто на это не реагирует. Всем пофиг. Я считаю, что каждому место там, где он хочет и где у него получается», — рассказала Маш Милаш.

Блогер отметила, что не видит проблемы в том, что представители разных сфер начинают заниматься музыкой или кино. По ее словам, главное в творчестве — качество результата и интерес аудитории.

«Если люди это делают талантливо, то почему нет? Если музыка талантливая и она нравится слушателям — пожалуйста, с удовольствием. Мне кажется, это нормально», — поделилась Мария Милаш.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Жасмин рассказала о создании совместной композиции с блогером Маш Милаш на песню «Dolce Vita».

Артистка призналась, что сначала не знала, кто такая Маш Милаш, и узнала о популярности блогера от своей дочери Маргариты. По словам Жасмин, девушка активно добивалась совместной работы и обращалась к ней через разные каналы связи.

Позже Маш Милаш подготовила песню «Dolce Vita», которую Жасмин назвала своим талисманом. После настойчивых попыток блогера и поддержки ее подписчиков певица согласилась на совместный проект.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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