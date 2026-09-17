Горы обрушились, реки вышли из берегов: Азия оказалась во власти стихии

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 92 0

Спасательные службы продолжают оценивать последствия природных катаклизмов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гигантский оползень рухнул на жилые кварталы в Китае

Массивный оползень на Юге Китая чудом обошелся без жертв. Он сошел рано утром — прямо на дома и стоящую снизу автозаправку. Жертв удалось избежать благодаря раннему предупреждению. В Непале тем временем растет число жертв паводка, который произошел в конце августа. Погибли почти полторы тысячи человек, шесть тысяч пропали без вести — среди них 11 россиян. Селевой поток смыл важнейший пограничный переход с Китаем, смыл 19 мостов и десятки километров домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в Непале затронула и соседний Тибет, где на китайской стороне границы числятся пропавшими свыше 500 человек. Кроме того, подтверждены пять летальных исходов.

Мощное наводнение внезапно обрушилось на север Непала 26 августа. В результате стихии серьезно пострадал пользующийся спросом у путешественников район Расува. По словам главы МИД страны, причиной стихии стали землетрясение и последовавший за ним оползень, спровоцировавшие резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:26
В КНДР обвинили Японию и Южную Корею в стремлении получить ядерное оружие
8:12
Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой
7:56
«Трудно переоценить вклад»: Путин поздравил премьера Индии Моди с днем рождения
7:40
Панк, компромисс и ностальгия: как The Hatters переделали песню «Учат в школе»
7:27
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал СБУ государственным гестапо
7:15
«Почему нет?» — Маш Милаш заступилась за блогеров в музыке и кино

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Пересильд растрогалась до глубины души: молодежь встала во время «Дня Победы»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен