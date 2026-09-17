Охота с колес. Лучшее видео в зоне СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 39 0

Бойцы круглосуточно патрулируют ключевые дороги и уничтожают воздушные цели с помощью пулеметов и стрелкового оружия.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Мобильные огневые группы «Центра» защищают маршруты от атак беспилотников

В зоне проведения специальной военной операции мобильные огневые группы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» защищают дороги, военную технику и объекты гражданской инфраструктуры от атак беспилотников ВСУ.

Военнослужащие постоянно патрулируют важные автомобильные маршруты. Во время движения один из бойцов следит за небом и при обнаружении дрона подает команду остановиться и открыть огонь.

Для борьбы с беспилотниками группы используют пулеметы Калашникова, установленные на пикапах, а также автоматы. Бойцы регулярно тренируются стрелять по движущимся мишеням, которые имитируют полет дронов.

Во время боевого дежурства расчеты обнаруживают и уничтожают беспилотники, в том числе «Хорнет». Благодаря мобильности группы могут быстро выдвигаться к месту обнаружения цели и перехватывать дроны на подлете к охраняемым объектам.

Такая работа позволяет защищать маршруты снабжения и снижать угрозу ударов по военной и гражданской технике и инфраструктуре.

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