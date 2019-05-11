В Госдуме прокомментировали заявление украинского эксперта о контроле РФ над экономикой Украины

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Российский депутат уверен — заявления украинцев не имеют под собой оснований.

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Фото, видео: ТАСС / Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ, NEWSONE

Депутат нижней палаты российского парламента, заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий объяснил, чем продиктовано заявление украинского специалиста по энергетике. Дмитрий Марунич некоторое время назад заявил, что якобы «Россия получила контроль над экономикой Украины». Об этом сообщает RT.

По мнению российского депутата, эти слова вызваны политической ситуацией, сложившейся в Незалежной. Водолацкий полагает, сейчас эксперты на Украине создают вокруг избранного президента Зеленского «мощный информационный фон». Одна из самых популярных тем — это якобы полный контроль РФ экономической и политической ситуации на Украине.

Марунич в эфире украинского канала заявил о том, что Россия, поставляя на Украину нефтепродукты, фактически контролирует экономическую ситуацию в Незалежной.

С 1 июня поставки российской нефти в Незалежную, согласно принятому в РФ решению, должны быть прекращены. Нефтепродукты будут поставляться на Украину только по отдельным разрешениям

Заявления Марунича, уверен российский депутат, не имеют под собой никакой основы. Новая украинская власть вполне может отменить все указы Порошенко, подрывающие торгово-экономические связи двух стран и восстановить нормальные торговые отношения. В том числе и по вопросам поставок газа и нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киеве называют «критической» зависимость Незалежной от топлива из РФ.

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