Сверхсовременная канатная дорога появится в Дубае — видео

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Проект предусматривает строительство 21 станции, между которыми будут курсировать кабины на скорости до 150 километров в час.

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Фото, видео: Twitter @DXBMediaOffice

Власти арабского эмирата Дубай согласовали строительство скоростной канатную дорогу для перевозки пассажиров. Трасса будет проложена над главной транспортной артерией — Sheikh Zayed Road.

Согласно проекту, общая протяженность пути достигнет 15 километров. Предусмотрено строительство 21 станции, большинство из которых расположены вблизи главных достопримечательностей мегаполиса.

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Каждая из кабин канатной дороги рассчитана на перевозку 24 человек. Они могут развивать скорость до 150 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дубая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 518-метровом стеклянном мосте над пропастью, который «рассыпается» под ногами туристов.

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