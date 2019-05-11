Власти арабского эмирата Дубай согласовали строительство скоростной канатную дорогу для перевозки пассажиров. Трасса будет проложена над главной транспортной артерией — Sheikh Zayed Road.

Согласно проекту, общая протяженность пути достигнет 15 километров. Предусмотрено строительство 21 станции, большинство из которых расположены вблизи главных достопримечательностей мегаполиса.

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Каждая из кабин канатной дороги рассчитана на перевозку 24 человек. Они могут развивать скорость до 150 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дубая.

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