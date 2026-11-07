Обладатель «Оскара» и режиссер «Фантастической женщины»: умер Себастьян Лелио

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 34 0

О смерти 52-летнего кинематографиста сообщил телеканал TVN.

Режиссер Себастьян Лелио скончался на 53-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas

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Режиссер Себастьян Лелио умер на 53-м году жизни

Чилийский режиссер Себастьян Лелио, получивший премию «Оскар» за картину «Фантастическая женщина», умер на 53-м году жизни. Об этом сообщил телеканал TVN.

Причины смерти кинематографиста пока не называются. Как отмечает телеканал, Лелио получил международное признание благодаря таким фильмам, как «Глория» и «Фантастическая женщина». Картина «Фантастическая женщина» в 2018 году удостоилась «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, эта работа была отмечена премией за лучший ибероамериканский фильм на 32-й церемонии вручения премии «Гойя».

Себастьян Лелио родился в аргентинской Мендосе: его отец был аргентинцем, а мать — чилийкой. В возрасте двух лет будущий режиссер переехал в Винью-дель-Мар. Он поступил на факультет журналистики в Университет Андреса Бельо, однако в итоге выбрал кино, начав обучение в Университете искусства и социальных наук. С тех пор Лелио построил успешную карьеру режиссера короткометражных и полнометражных фильмов, а также музыкальных клипов.

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