Молодой котик британской породы стал звездой социальных сетей благодаря роскошным усам и серьезным взглядом, делающим его похожим на знаменитого детектива Эркюля Пуаро. Любимец французской семьи обзавелся собственной страницей в Instagram, на которую подписались около 60 тысяч человек.

Как сообщает агентство «Ридус», в марте неизвестные взломали аккаунт и удалили всех подписчиков. Однако это не остановило людей, которые были очарованы необычной внешностью коричнево-белого питомца. Сейчас новый профиль стремительно набирает популярность, а фотографии Гринго собирают по несколько тысяч «лайков» и восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит кот, который проглотил пчелу.