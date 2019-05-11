«Школа нас еще долго помнила»: Экс-солистка «ВИА Гры» показала себя 14-летнюю

Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер вспомнила вдруг юность и опубликовала в своем Instagram старый снимок, на котором она четырнадцатилетняя запечатлена со школьными подругами.

«Последний учебный год (для меня). 9-й класс. Нам по 14 лет», — пояснила Мейхер и пустилась в пространные воспоминания.

По ее словам, девочки лучше всех играли в резинки, были лучшими на «физре», а сама Надя устраивала с мальчишками соревнования по армрестлингу и лучше всех читала украинские стихи, а также блистала на истории и географии. А еще признается, что на некоторых уроках играла с парнями в карты️.

«Отличницами мы не были, но тем не менее школа нас еще долго помнила», — вспоминает артистка сегодня, в свои 37.

По словам Мейхер, ей по-прежнему кажется, что в ней столько же энергии, жажды к жизни и познанию.

«Ведь самое страшное, это пресыщенность, это пресная, вялотекущая, беспечная жизнь», — заключает певица.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию участницы «золотого» состава «ВИА Гры» Надежды Мейхер без макияжа.