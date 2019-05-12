Врачи рассказали, какие сны предвещают скорую смерть

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Как правило, в такие моменты людям снятся усопшие родственники, которые напоминают о хороших моментах в жизни.

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Фото, видео: ТАСС, www.globallookpress.com

Современная медицина во многом основывается на учении всемирно известного австрийца Зигмунда Фрейда — основателя психоанализа, творившего в первой половине XX века. Как известно, этот ученый рассматривал психологию человека сквозь призму его сновидений.

В наше время врачи продолжают изучать сны тяжелобольных пациентов, чья кончина уже неминуема, пишет vistanews. Они пришли к выводу, что незадолго до смерти таким людям снится, что они постоянно куда-то двигаются: пакуют чемоданы, едут в поезде, летят в самолете, однако не могут определить точку прибытия. При этом часто их сопровождают уже умершие люди.

Однако самый распространенный сюжет «предсмертных» снов — встреча с усопшими родственниками. Такие сновидения не вызывают панику, наоборот — персонажи сна показывали приятные моменты жизни пациента, говорили добрые слова и подбадривали. По словам медиков, такие сны психологически воздействуют на больных, создают чувство комфорта и покоя перед неизбежной смертью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению ученых, распознать потенциального изменщика.

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