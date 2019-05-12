Попетросянил и бросил: Юморист мог расстаться с помощницей Брухуновой

Известный российский и советский юморист Евгений Петросян расстался со своей молодой возлюбленной и помощницей Татьяной Брухуновой, возможно, из-за которой он в 2018 году развелся со своей женой Еленой Степаненко. Об этом сообщает ФАН.

Как пишет издание, к выводу о расставании пары пришли многие поклонники Евгения Петросяна, а также Татьяны Брухуновой, которые отметили, что юморист и его помощница давно не появлялись вместе. Более того, Брухунова много времени проводит одна. Некоторые даже замечали женщину распивающую вино в одиночестве в кафе.

«Попетросянил и бросил», — пишут в соцсетях.

К слову, Брухунова помогает Петросяну уже 12 лет. Их сотрудничество началось, когда она была еще студенткой второго курса института. Также неоднократно она признавалась, что не считает себя виноватой в разладе семейных отношений звездной пары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подозрениях поклонников Петросяна по поводу беременности его молодой возлюбленной — Татьяны Брухуновой.