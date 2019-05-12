«Вы прекрасны, как ни крути»: Алина Загитова ошеломила фанатов снимком с пляжа

Чемпионка мира по фигурному катанию 2019 года Алина Загитова продолжает вместе со своей семьей отдыхать в теплых странах и публиковать свои фото.

На этот раз прославленная россиянка опубликовала в Instagram снимок с пляжа, где она стоит в стильном купальнике темного цвета на шнуровке. Тело фигуристки идеально — красивый бюст, длинные волосы и обворожительная улыбка.

Instagram @azagitova

«Море. Солнце. Красота» — подписала фото 16-летняя Алина, в копилке у которой ряд высших титулов — чемпионка Европы, мира, победительница финала Гран-При и Олимпиады 2018 года.

Поклонники таланта и красоты Загитовой пришли в восторг от ее пляжного образа, назвав ее «нереальной красавицей».

«Алина Ильназовна, вы прекрасны со всех сторон, как ни крути» и «Отдыхай, чемпионка!», желают ей болельщики.

Ранее 5-tv.ru показывал, как собака Загитовой выступила на льду с хозяйкой-чемпионкой.