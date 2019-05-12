Момент ДТП: Легковушка на встречке протаранила «Газель» в Петербурге

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Авария произошла после полуночи в воскресенье, 12 мая, на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Легковой автомобиль марки Saab протаранил «Газель» в Петербурге. ДТП произошло после полуночи в воскресенье, 12 мая, на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств.

По предварительной информации, водитель Saab по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб влетел в «Газель». В грузовом автомобиле в этот момент находился газовый баллон, который взорвался от удара. Машина перевернулась и загорелась. В итоге машина сгорела дотла.

Очевидец произошедшего, которому удалось запечатлеть момент удара на мобильный телефон, вытащил из «Газели» водителя и пассажира, а после водителя иномарки. По неподтвержденным данным, водитель Saab сейчас находится в состоянии комы.

Сейчас на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Выясняются причины аварии, а также обстоятельства произошедшего. Оба водителя — участника ДТП — госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры смертельной аварии, которая произошла вечером 11 мая на Бухарестской улице в Петербурге. Легковушка и микроавтобус «влетели» в трамвай.

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