Уголовное дело возбуждено из-за гибели людей в Ростовской области в результате взрыва в доме

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения части дома после взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный в Каменском районе Ростовской области. ЧП произошло после полуночи в воскресенье, 12 мая.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности».

По информации 5-tv.ru, около 00:30 в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел хлопок бытового газа, в результате погибли девочка, 2010 года рождения, которая скончалась в машине скорой помощи, а также мужчина, 1990 года рождения, его тело уже извлекли из-под завалов. Еще два человека были госпитализированы с различными травмами. Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП и допрашивают жильцов дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после взрыва газа в доме в Ростовской области введен режим ЧС.