Семьям погибших при взрыве газа в Ростовской области выплатят по миллиону рублей

Власти Ростовской области выплатят семьям погибших в результате взрыва бытового газа в Каменском районе по одному миллиону рублей. Пострадавшим также будет назначена компенсация в размере от 200 до 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
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По информации 5-tv.ru, около 00:30 в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел хлопок бытового газа, в результате погибли девочка, 2010 года рождения, которая скончалась в машине скорой помощи, а также мужчина, 1990 года рождения, его тело уже извлекли из-под завалов. Еще два человека были госпитализированы с различными травмами. Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП и допрашивают жильцов дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено из-за гибели людей в Ростовской области.