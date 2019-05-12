Семьям погибших при взрыве газа в Ростовской области выплатят по миллиону рублей

Власти Ростовской области выплатят семьям погибших в результате взрыва бытового газа в Каменском районе по одному миллиону рублей. Пострадавшим также будет назначена компенсация в размере от 200 до 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

« Семьям погибших выплатим по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по десять тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей », — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, около 00:30 в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел хлопок бытового газа, в результате погибли девочка, 2010 года рождения, которая скончалась в машине скорой помощи, а также мужчина, 1990 года рождения, его тело уже извлекли из-под завалов. Еще два человека были госпитализированы с различными травмами. Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП и допрашивают жильцов дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено из-за гибели людей в Ростовской области.