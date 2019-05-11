«Шансов на спасение не было» — первые выводы расследования катастрофы SSJ-100

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Также не подтвердилась информация о том, что пассажиры забиравшие ручную кладь препятствовали выходу других людей.

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Фото, видео: РИА Новости / СК РФ, Пятый канал

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Появились первые данные о расследовании жесткой посадки Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек, включая одного ребенка.

Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа Superjet 100

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шансов спастись у тех, кто находился в хвостовой части самолета, которая в первые минуты была охвачена огнем, практически не было. По его словам, погибшие даже не успели расстегнуть ремни безопасности и «погибли от отравления продуктами горения в своих креслах». Также источник высказал предположение, что некоторые из них могли погибнуть, потеряв сознание, в момент удара хвоста SSJ-100 о ВПП. Спастись удалось только тем, кто еще до остановки воздушного судна успел отстегнуться и выбежать в переднюю часть самолета.

В настоящее время судмедэкспертами устанавливаются окончательные причины смерти погибших, а также еще нет выводов генетической экспертизы — опознанных тел, соответственно, также нет.

Опубликованы переговоры командира Superjet 100 с диспетчерами «Шереметьево»

Также после проведенной проверки не нашла подтверждения информация о том, что забиравшие ручную кладь пассажиры мешали проходу других людей, чем уменьшили их шансы на спасение. Это также в интервью 5-tv.ru подтверждал и один из спасшихся пассажиров Superjet 100.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, где и как располагались пассажиры в салоне SSJ-100 и как распространялся огонь по периметру воздушного судна.

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