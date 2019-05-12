Желаем вам реальной любви: Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе

Известная российская поп-исполнительница Вера Брежнева ответила злопыхателям, обвинившим ее в отсутствии внимания к своему супругу Константину Меладзе. В субботу, 11 мая, композитор праздновал свое 56-летие и получил множество теплых поздравлений от звездных коллег. Российские знаменитости выразили признательность имениннику на страницах в социальных сетях, а певица обошла вниманием эту дату и не стала писать трогательные пожелания в своем микроблоге.

В результате пользователи обрушились с критикой на артистку и даже прислали ей несколько статей, в которых отмечается, что звезда якобы забыла поздравить своего мужа. Теледива не смогла обойти вниманием распространившиеся слухи и опубликовала в Instagram развернутый пост, в котором ответила на все обвинения и порассуждала на тему «виртуальной любви».

«Сильно конфликтовали»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной о ее дочерях

По мнению Брежневой, чувства друг к другу нужно, прежде всего, выражать лично. Она считает, что нет смысла оставлять виртуальные знаки внимания, если можно поздравить своего избранника в жизни и провести с ним вместе целый день.

«Люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья — это фото в соцсетях? <.> Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Мы смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной», — заключила певица.

Instagram @ververa

Слова своей супруги подтвердил и сам Константин Меладзе. В одном из интервью он признался, что ежегодно в свой день рождения получает от артистки фантастические подарки и самые нежные поздравления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Константин Меладзе в течение десяти лет скрывал роман с Верой Брежневой.