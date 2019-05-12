Желаем вам реальной любви: Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе

, 12:31 Фото 126

На своей странице Instagram звезда эстрады опубликовала развернутый пост, в котором высказала свое мнение насчет «виртуальной любви» и поздравления в социальных сетях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, Instagram @ververa

Известная российская поп-исполнительница Вера Брежнева ответила злопыхателям, обвинившим ее в отсутствии внимания к своему супругу Константину Меладзе. В субботу, 11 мая, композитор праздновал свое 56-летие и получил множество теплых поздравлений от звездных коллег. Российские знаменитости выразили признательность имениннику на страницах в социальных сетях, а певица обошла вниманием эту дату и не стала писать трогательные пожелания в своем микроблоге.

В результате пользователи обрушились с критикой на артистку и даже прислали ей несколько статей, в которых отмечается, что звезда якобы забыла поздравить своего мужа. Теледива не смогла обойти вниманием распространившиеся слухи и опубликовала в Instagram развернутый пост, в котором ответила на все обвинения и порассуждала на тему «виртуальной любви».

«Сильно конфликтовали»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной о ее дочерях

По мнению Брежневой, чувства друг к другу нужно, прежде всего, выражать лично. Она считает, что нет смысла оставлять виртуальные знаки внимания, если можно поздравить своего избранника в жизни и провести с ним вместе целый день.

«Люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья — это фото в соцсетях? <.> Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Мы смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной», — заключила певица.

Instagram @ververa

Слова своей супруги подтвердил и сам Константин Меладзе. В одном из интервью он признался, что ежегодно в свой день рождения получает от артистки фантастические подарки и самые нежные поздравления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Константин Меладзе в течение десяти лет скрывал роман с Верой Брежневой.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:22
«Гол в свои ворота» — в сети потешаются над попытками Терезы Мэй сыграть в футбол
13:01
Как прошла свадьба дочери Александра Серова — видео
12:42
Младенец сгорел в автомобиле на юге России — фото
12:39
«Это не наша вина»: Дочери Сергея Доренко об отмененном прощании с журналистом
12:31
Желаем вам реальной любви: Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе
12:24
Источая искры: пассажирский самолет приземлился на нос без передних шасси
12:18
Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО
12:09
В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах — СМИ
11:53
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
11:46
Как изменились правила для получения детских пособий в России
11:38
Соратники Порошенко обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
11:29
Семьям погибших при взрыве газа в Ростовской области выплатят по миллиону рублей
11:19
Как черный цвет одежды влияет на здоровье человека — психологи
11:11
Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»
11:05
Волочкова внезапно упала во время приседания
10:31
«Сильно конфликтовали»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной о ее дочерях
9:53
Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки
9:34
Бывший муж Меган Маркл женился
9:23
Видео: Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол
9:11
Эскорт и интимные услуги: Рассекречено прошлое русской невесты Джонни Деппа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама