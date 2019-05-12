«Сильно конфликтовали»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной о ее дочерях

Близкая подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной Мила Андреева рассказала, что дочери известной актрисы Мария и Ольга с самого детства постоянно выясняли отношения и не могли найти общий язык.
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Мила Андреева отмечает, что Ольга Шукшина всегда отличалась буйным нравом от своей сестры Марии, которая была милой и мягкой, и спорила с ней по любому поводу.
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Подруга актрисы вспоминает, когда в конце 80-х годов они все вместе были на отдыхе в Ялте, ей невольно приходилось наблюдать за поведением сестер. Мария Шукшина отличалась скромностью, а Ольга, наоборот, любой ценой пыталась привлечь к себе внимание, выделиться и продемонстрировать, что она лучше сестры.
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По словам подруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, Мария не собиралась становиться актрисой. Девушка интересовалась лингвистикой и даже поступила в вуз. Внезапно Карен Шахназаров пригласил ее на съемки фильма «Американская дочка» с Владимиром Машковым.
Ольга Шукшина после окончания школы долго не могла определиться с выборов профессии и в итоге, благодаря связям звездной мамы поступила в ГИТИС, а вскоре перешла во ВГИК.
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Подруга Федосеевой-Шукшиной уверена, что Ольга, которая постоянно обвиняла мать во всех своих бедах и требовала от нее помощи, так и не смогла обрести место в жизни. При этом Лидия Николаевна не делала различий между дочерями и помогала им всем одинаково. Актриса даже судилась за право быть рядом со старшей дочерью Анастасией и всегда передавала ей посылки.
Мила Андреева считает, что после того как Лидия Федосеева-Шукшина стала супругой продюсера Бари Алибасова, у семьи появилась реальная возможность сесть за стол переговоров и решить свои проблемы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал Бари Алибасов о Лидии Федосеевой-Шукшиной.