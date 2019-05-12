Многомиллионные алименты: Сколько будет Питт платить Джоли на содержание детей

, 15:30 Видео 239

Голливудские звезды, наконец, достигли финансового соглашения.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Известный американский актер Брэд Питт будет ежегодно выплачивать алименты своей бывшей супруге Анджелине Джоли в размере 16 миллионов долларов до тех пор, пока дети не достигнут совершеннолетия. Об этом сообщает The Hollywood Weekend.

Отмечается, в оговоренную сумму входит обслуживание двух пентхаусов, усадьбы и роскошной виллы, а также расходы на детей, их образование и оплата услуг четырех нянь.

В свою очередь, Джоли должна предоставлять бывшему мужу все необходимые чеки и данные о платежах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись. Суд в Лос-Анджелесе вынес соответствующее решение 12 апреля 2019 года.

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