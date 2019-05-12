«Что с ребрами?»: поклонники Бузовой подозревают, что у певицы началась анорексия

, 16:51 Фото 4 138

Фанаты артистки гадают: либо напугавшее их фото сделано со слишком неудачного ракурса, либо Ольге действительно пора к врачу.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 455

Певица Ольга Бузова сейчас находится на гастролях в Самаре и традиционно делится с подписчиками в Instagram как рабочими моментами, так и моментами отдыха. Очевидно, надеясь получить комплименты по поводу своей стройности, она опубликовала фотографию в купальнике, сделанную в одном из загородных комплексов.

Instagram @buzova86

Однако пользователи не только не похвали артистку, но и еще заподозрили в том, что она больна. Все дело в том, что на снимке у Бузовой выпирают ребра. Юзеры решили, что это результат того, что певица изводит себя диетами.

«Оленька, что ты кушаешь?» — озадачился один из них.

«Больно худая, так и хочется накормить», — добавил другой.

«Ну и ребра… Что с ними? Это уже перебор, анорексия какая-то», — высказался еще один подписчик.

Также пользователей удивила неожиданная непропорциональность фигуры Ольги Бузовой. Большинство из них решили, что она попросту «подрисовала» себе объем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова отреагировала на обвинения со стороны Анастасии Ивлеевой, которую заботят частые сравнения с ней.

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