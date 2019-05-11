Уязвленная Бузова ответила на обвинения со стороны Ивлеевой

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова прокомментировала обидные слова, сказанные в ее адрес ведущей программы «Орел и Решка» Анастасией Ивлеевой. После того, как 28-летняя блондинка заявила, что ее противница только и занимается тем, что хайпит и тиражирует свою глупость, в «Московском комсомольце» появился долгожданный ответ.

В беседе с изданием Бузова не стала переходить на личности и осыпать противницу оскорблениями. Вместо этого, она заявила, что «пока некоторые занимаются тем, что говорят про нее гадости, она занимается любимой работой, которая приносит ей удовольствие».

33-летняя певица также добавила, что работает с 14 лет и «кайфует» от жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, как соцсети высмеяли наряд Ольги Бузовой, в котором «чувствовалась» дружба с Филиппом Киркоровым.