Уязвленная Бузова ответила на обвинения со стороны Ивлеевой

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Конфликт двух телеведущих произошел из-за частого сравнения в социальных сетях.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Тема:
Ольга Бузова 454

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова прокомментировала обидные слова, сказанные в ее адрес ведущей программы «Орел и Решка» Анастасией Ивлеевой. После того, как 28-летняя блондинка заявила, что ее противница только и занимается тем, что хайпит и тиражирует свою глупость, в «Московском комсомольце» появился долгожданный ответ.

В беседе с изданием Бузова не стала переходить на личности и осыпать противницу оскорблениями. Вместо этого, она заявила, что «пока некоторые занимаются тем, что говорят про нее гадости, она занимается любимой работой, которая приносит ей удовольствие».

33-летняя певица также добавила, что работает с 14 лет и «кайфует» от жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, как соцсети высмеяли наряд Ольги Бузовой, в котором «чувствовалась» дружба с Филиппом Киркоровым.

Тема:
Ольга Бузова 454
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