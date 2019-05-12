Видео: ВСУ «захватили» вражеское судно в море

Морской центр специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ опубликовал видео учений абордажных групп в открытом море.

Во время маневров отрабатывался захват судна с воздуха и воды.

«В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Где именно проходили учения, украинские военные не уточнили.

11 марта 2019 года украинские военные опубликовали пафосный ролик об учениях на старом советском корабле, которые на деле оказались метанием гранат в воду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии британского разведывательного корабля в порт Одессы.