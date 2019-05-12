Можно ли отреставрировать пролежавшие 120 лет на дне моря картины Айвазовского?

Картины Айвазовского, если они действительно находятся на борту затонувшего более 120 лет назад судне «Генерал Коцебу», возможно, получится восстановить. Такое мнение высказал в интервью «МК» заместитель гендиректора Научно-реставрационного центра имени Грабаря Александр Лесовой. По его словам, подобный опыт у специалистов центра уже был.

— Конечно, нельзя утверждать ничего определенного, пока не увидишь этих полотен. Но у нас в центре был опыт восстановления практически полностью сгоревших при пожаре картин в 2010 году. Там от красок остались одни угли, но холст имеет свойство запоминать красочный слой — и специалисты восстановили этот слой с помощью специально разработанного состава в полном объеме, — сказал Лесовой.

Впрочем, действительно ли на корабле находятся полотна знаменитого мариниста, еще большой вопрос — на снятом дайверами видео можно разглядеть только покрытые илом и ракушками рамы. Руководитель научной экспедиции «Нептун» Роман Дунаев выяснил, что Иван Айвазовский находился на судне «Генерал Коцебу» во время открытии Суэцкого канала, чтобы запечатлеть этот исторический факт. А поскольку художник любил дарить свои произведения экипажам кораблей, его картины наверняка должны были находиться на борту «Генерала Коцебы». Дунаев надеется, что полотна сохранились под слоем ила и планирует поднять их со дна нынешним летом.

Ранее свою готовность взяться за восстановление произведений Айвазовского выразил известный художник Никас Сафонов.