Бывший тренер «Анжи» из Махачкалы пережил клиническую смерть

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71-летний Рафаэль Сафаров в настоящее время проходит лечение в одной из московских клиник.

Фото: Footballfacts.ru

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть. Предположительно, это случилось после падения в одной из московских больниц, где 71-летний экс-тренер проходит лечение.

По информации 5-tv.ru, после инцидента Сафаров оказался в коме. Сейчас бывший наставник «Анжи» находится в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.

5-tv.ru следит за развитием событий.

Рафаэль Сафаров в советские годы тренировал команду «Динамо» из Махачкалы. Позднее перешел в «Анжи».

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