Рэпера Youngboy NBA подозревают в конфликте со стрельбой возле отеля Трампа

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Три человека получили огнестрельные ранения в американском городе Санни-Айлс-Бич во Флориде.

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Фото, видео: Instagram @nba_youngboy, twitter @madisonXcassidy

Полиция города Санни-Айлс-Бич штата Флорида проверяет информацию о перестрелке, в которой якобы участвовал популярный рэпер Youngboy NBA (настоящее имя Кентрелл ДеСин Голден — Прим. ред.). По информации новостного портала Heavy.com, днем 12 мая на парковке отеля Trump International Beach Resort были ранены три человека.

Посетителей гостиницы и ближайших ресторанов просят не выходить на улицу. В социальных сетях сообщают, что один из пострадавших скончался до приезда врачей. Еще двух мужчин задержали стажи правопорядка.

По словам очевидцев, рэпер Youngboy NBA был одним из зачинщиков конфликта, в ходе которого погиб один человек. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о стрельбе в кафе в пригороде турецкого города Коньи, где пострадали около десяти человек.

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