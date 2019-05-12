Перестрелка произошла в кафе в пригороде турецкого города Коньи

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Не менее десяти человек госпитализированы в больницу с ранениями.

Фото: www.globallookpress.com

Предварительно, двое мужчин поспорили в воскресенье, 12 мая, в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, что привело к перестрелке. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что спор перерос в драку, а потом один из них взял в руки ружье и начал беспорядочно стрелять внутри заведения общепита. Около десяти человек с ранениями были доставлены в больницу. А вот поспорившие мужчины скрылись. Их разыскивает полиция.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Подмосковья, который из ружья расстрелял соседей.

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