Новый клип или свадьба? Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым фото

Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instsgram фото, которое породило целую волну слухов и домыслов. На снимке лидер группировки «Ленинград» стоит в черном костюме на фоне цветочной арки. Поклонники Шнурова, знающие о его нелюбви к такой форме одежды тут же начали строить предположения о причинах, побудивших музыканта облачиться в парадный костюм.

«Что снова свадьба?»

«Опять окольцевался чтоль?»

«Подумай, а стоит ли?!»

«Надеюсь ты сбежал»

«Сдался пацан»

«Неужели зашнуровала женщина?» — вопрошают поклонники.

Некоторые предположили, что Шнуров все же решил порадовать своих фанатов новым творением.

«Ура, ура, будет новый клип!» — написали фоловеры.

Сергей Шнуров женился в прошлом году. Очередной избранницей музыканта стала светская львица Ольга Абрамова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена на отдыхе запретила Шнурову употреблять спиртные напитки.