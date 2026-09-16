«Теперь я видел все»: рэпер Снуп Догг стал звездой армянской свадьбы

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Выступление легенды хип-хопа породило массу мемов и шуток.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/CraSH/imageSPACE; 5-tv.ru

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Рэпер Снуп Догг стал звездой армянской свадьбы

Снуп Догг стал секретным гостем на армянской свадьбе! Рэпер согласился выступить перед молодоженами во время праздничного застолья, которое они точно запомнят на всю жизнь.

«Снуп Догг на армянской свадьбе — теперь я видел все», — написал один из пользователей соцсетей. Неожиданное появление легенды хип-хопа породило множество шуток. Кто-то даже предположил, что жених пришел на собственную свадьбу исключительно ради именитого гостя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка княгини Монако Грейс Келли — 27-летняя Александра Ганноверская — объявила о помолвке с баскетболистом Бен-Сильвестром Страутманном. Александра является дочерью принцессы Каролины Монакской. О предстоящей свадьбе она рассказала в личном блоге, опубликовав фотографии с женихом.

На одном из снимков невеста продемонстрировала кольцо с крупным желтым бриллиантом, на другом позировала с таксой и завтраком, также акцентируя внимание на украшении. Публикацию она сопроводила подписью «Брачный сюжет». Избранник Александры — сын немецких экспатриантов-миллионеров из Нижней Саксонии, выросший в Монако и выступавший за баскетбольную сборную княжества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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