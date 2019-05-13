31-летняя Софья Каштанова, сыгравшая Кристину в сериале «Полицейский с Рублевки», в воскресенье, 12 мая, выложила в Instagram первую фотографию с младенцем. Несмотря на то, что лица ребенка не видно, поклонники актрисы засыпали его комплиментами.

Instagram @sofiacastanova

«Сегодня день Матери! Это счастье быть дочерью, внучкой и матерью. Вот наши три поколения матерей. Берегите своих мам, балуйте их и дарите им очень много любви! Они этого заслуживают», — подписала актриса свое фото.

К ее пожеланиям любви и счастья присоединились десятки подписчиков. Многие также поинтересовались в комментариях, кто же стал отцом мальчика, но кинзвезда оставила эти вопросы без ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Софья Каштанова учит своего первенца плавать на экзотическом курорте.