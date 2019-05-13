Годовщину образования Черноморского флота отпразднуют в Севастополе — видео

, 5:01 Видео 31

13 мая 1783 года боевые суда Азовской флотилии прибыли в Ахтиарскую гавань.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Василий Батанов

Торжественные мероприятия в честь 236-й годовщины со дня основания Черноморского флота пройдут сегодня в Севастополе. Празднование начнется с торжественного подъема флагов расцвечивания и Андреевского флага на кораблях.

13 мая традиционно возлагаются венки и цветы к памятнику императрице Екатерине II, основавшей Черноморский флот и город Севастополь. На Графской пристани состоится театрализованное представление, показывающее основные этапы истории морских сил на юге России. Кроме того, военные оркестры и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступят с концертными номерами на летней эстраде Приморского бульвара.

История Черноморского флота начинается с 13 мая 1783 года, когда 13 судов Азовской флотилии прибыли в Ахтиарскую бухту. Эта гавань стала основным пунктом базирования военных кораблей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финском заливе обнаружили советскую подлодку времен ВОВ.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:40
Стали известны новые подробности рождения первенца Меган Маркл
5:28
Лайфхак: Как быстро намотать нить для рукоделия — видео
5:15
Колонизация Марса оказалась под угрозой из-за летних испарений влаги
5:01
Годовщину образования Черноморского флота отпразднуют в Севастополе — видео
4:30
Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!
3:30
Самолет, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в «Шереметьево»
2:29
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые показала сына — фото
1:47
Стало известно, как дети Газманова зарабатывают себе на жизнь
1:22
Партия Тимошенко потребовала скорейшей инаугурации Зеленского
1:00
Новый клип или свадьба? Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым фото
0:37
Племянник Меган Маркл пострадал в массовой драке в США
0:14
В ДТП в Каталонии пострадали 25 человек
23:49
Младший сын Табакова увидел в 46-летней британской актрисе идеальную женщину
23:35
Емкости с мыльным веществом стали причиной смертельного ДТП во Владимирской области
23:13
Рэпера Youngboy NBA подозревают в конфликте со стрельбой возле отеля Трампа
22:56
«Где кудряшки?»: Поклонники с трудом узнали на фото постаревшего Мая Абрикосова
22:45
Россия ответит «супероружием» на провокации НАТО на Северном морском пути
22:35
В Тель-Авиве стартовал конкурс «Евровидение — 2019»
22:15
«Акт вандализма» — Власти ОАЭ объяснили происшествие в районе порта Фуджейра
21:50
«Зенит» — чемпион! Петербургский футбольный клуб наградили после игры

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама