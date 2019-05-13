Торжественные мероприятия в честь 236-й годовщины со дня основания Черноморского флота пройдут сегодня в Севастополе. Празднование начнется с торжественного подъема флагов расцвечивания и Андреевского флага на кораблях.

13 мая традиционно возлагаются венки и цветы к памятнику императрице Екатерине II, основавшей Черноморский флот и город Севастополь. На Графской пристани состоится театрализованное представление, показывающее основные этапы истории морских сил на юге России. Кроме того, военные оркестры и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступят с концертными номерами на летней эстраде Приморского бульвара.

История Черноморского флота начинается с 13 мая 1783 года, когда 13 судов Азовской флотилии прибыли в Ахтиарскую бухту. Эта гавань стала основным пунктом базирования военных кораблей.

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