Видео: Самую длинную в России георгиевскую ленту развернули в Севастополе

В честь Дня Победы в Севастополе развернули самую длинную в России георгиевскую ленту площадью более двух тысяч квадратных метров. Мероприятие прошло в ходе флешмоба «Лента Победы», участие в котором во вторник, 7 мая, приняли москвичи.

Как пишет ТАСС со ссылкой на организатора акции, гигантское полотно имеет ширину семь метров, длину — 300 метров, а вес — более 100 килограммов.

Георгиевскую ленту развернули на площади Сурова, рядом с которой базируются военные корабли Черноморского флота, а после пронесли по главным улицам города вслед за колонной «Бессмертного полка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Севастополь отмечает 75-летие освобождения от фашистских захватчиков. Крым имел стратегическое значение для немецкого наступления, так как являлся кратчайшим путем к нефтеносным районам Кавказа.