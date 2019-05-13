На этой неделе Вашингтон неожиданно повернулся лицом к Москве. Сначала Дональд Трамп сам позвонил Владимиру Путину и разговаривал с ним полтора часа. Национальные лидеры обсудили все современные проблемы: от Венесуэлы до ядерного разоружения.

А потом в Финляндии встретились глава нашего МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Это произошло на полях сессии Арктического совета.

Неужели Белый дом готов к конструктивному диалогу? И политический ландшафт планеты потихоньку теперь стремится к биполярности. Хочется в это верить, ведь пока Трамп только обозначает свои благие намерения. Как бы не старались за океаном, надо признать — Россия остается одним из главных игроков на мировой геополитической арене. А в Кремле всегда подчеркивали — мы готовы к новым контактам, причем, со всеми. Алексей Полторанин продолжит.

Кортеж из десятка машин медленно везет Майка Помпео на встречу с Сергеем Лавровым. У госсекретаря США есть возможность насладиться видами финского города. Глава нашего МИД поехал на переговоры прямо из аэропорта.

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Кортеж Сергея Лаврова прибывает к арене, где проходит форум. И где сейчас состоится встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Перед началом беседы дипломаты появились перед прессой для совместного фотографирования. Журналист CNN успевает задать Сергею Лаврову всего один вопрос.

«Какой это по счету госсекретарь?»

«Я уже перестал считать», — пошутил Лавров.

На самом деле, Майк Помпео — девятый по счету госсекретарь, с которым глава МИД ведет переговоры. И как обычно, проходят они за закрытыми дверями. На этот раз они длились около часа и все это время журналисты гадали: обсудят ли дипломаты ситуацию в Венесуэле? Ведь буквально накануне встречи Помпео заявил — «Россия должна убраться из этой страны». Именно так и сказал.

«Русские должны убраться. Президент выразил это предельно четко, сказав, что русские должны уйти», — заявил тогда госсекретарь.

Между тем, самопровозглашенный лидер страны Хуан Гуайдо при поддержке США безуспешно пытается свергнуть Николаса Мадуро. Пока ему это не удается: армия самозванца не поддержала, на его призыв откликнулись лишь несколько солдат.

«Гуайдо не делает ничего, не посоветовавшись предварительно в Вашингтоне. И тут дело не в том, что он потерял значительную часть доверия в глазах своих сторонников. Я в этом не уверен, а в том, что, наверняка, его сегодня несколько иначе оценивают в Вашингтоне», — считает специалист по международным отношениям Виктор Хейфец.

И вот уже Вашингтон готовит военную интервенцию в эту страну. А значит, дипломаты обязательно обсудят все возможные ходы обеих держав. И вот новая встреча с прессой. И снова вопрос от представителя CNN: как на этот раз Москва собирается реагировать военные действия США в Венесуэле?

«Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права. Применение силы может санкционировать только Совбез ООН. Либо оно может быть — применение силы — в ответ на агрессию против суверенного государства», — заявил в ответ на вопрос корреспондента Сергей Лавров.

Сами дипломаты свою встречу посчитали вполне конструктивной. Хотя и далеко не по всем вопросам удалось договориться.

«Мы охватили широкий спектр вопросов. Я думаю, что по каждому из них, я наметил путь, по которому мы могли бы начать вести дальнейший положительный диалог. Наши интересы несомненно различаются и будут возникать препятствия. Но нет сомнений, в желании находить пути, на которых мы можем добиться настоящего прогресса», — заявил после переговоров с российским коллегой Майк Помпео.

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И вот, уже госсекретарь США готов на следующей неделе ехать в Россию для продолжения переговоров. На этот раз — в Сочи. Причем, Госдеп анонсировал встречу Помпео не только с Лавровым, но и с президентом России. Вашингтон теперь не грозится рвать в клочья экономику России, а готов на равных обсуждать с нашей страной вопросы геополитики.

«Стало совершенно понятно, что без России любые дела во всем мире не решаются. И Россия. Ей не надо ничего доказывать в том, что она полноценна как международный игрок. Это факт. Это просто медицинский факт», — уверен генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин

И Евросоюз, и тот же Вашингтон уже понимают, что обойтись без России в некоторых вопросах просто невозможно. Например, когда речь идет о ядерном разоружении Северной Кореи. Именно российскому лидеру удалось восстановить диалог мировых держав с северокорейским президентом после дипломатического провала на этом поприще Дональда Трампа.

И теперь уже американский президент ищет поддержки Владимира Путина в переговорах с Китаем — телефонный разговор длился полтора часа. США очень надеются на трехсторонний договор о ядерном разоружении… на своих условиях. Но эти планы не поддерживает ни Россия, ни Китай. США становится все сложнее навязывать свои интересы другим странам, государства начали выстраивать отношения друг с другом уже без оглядки на Вашингтон.

«Мир сейчас движется по направлению к многополярности, то есть возникают центры силы, которые начинают играть важную роль», — считает доцент кафедры американских исследований СПБГУ Юлия Богуславская.

Конечно, эти центры еще должны сформироваться — на это уйдет еще не один год. Но рано или поздно это произойдет. Потому что при однополярном мире жить оказалось неуютно. Сейчас это поняли уже многие мировые державы.

Хотя еще 12 лет назад против такого порядка предостерегал своих коллег Владимир Путин.

«Все что происходит в мире, и мы начали дискутировать об этом это следствие попыток внедрения концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности», — заявил президент России.

США уже явно теряет положение сверхдержавы. Отказ Китая и России от невыгодного договора, зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей, наконец, провал госпереворота в Венесуэле. Многополярный мир не за горами.