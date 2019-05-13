Медики признали бесполезными и опасными процедуры по увеличению полового органа

Процедуры по увеличению мужского полового органы бесполезны и опасны. К такому выводу пришла команда ученых сразу из двух американских медицинских центров, проанализировав данные 1192 пациентов, перенесших хирургическое и нехирургическое лечение патологии микропениса.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на статью в журнале Sexual Medicine, оказалось, что использование расширителей приводило к слабому положительному результату, инъекции давали эффект, но часто вызывали осложнения, а использование вакуумных устройств вообще не давало результата.

«Папина дочка»: Поклонники гадают на кого похожа «младшенькая» актера Бондаренко

Выяснилось также, что свидетельства людей, сообщавших о значительном увеличении размера полового органа после хирургической операции, не были должным образом проверены и подтверждены медицинскими исследованиями. Зато было зафиксировано значительное количество осложнений.

«Увеличение полового члена небольшого размера у мужчин с помощью существующих методов неэффективно и опасно», — резюмируют авторы научного труда.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью президента «Лиги защитников пациентов» Александра Саверского, в котором он дал оценку предложению СК РФ изменить наказания за врачебные ошибки.