Медики признали бесполезными и опасными процедуры по увеличению полового органа

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Американские исследователи проанализировали данные более тысячи мужчин, перенесших хирургическое и нехирургическое вмешательство и пришли к выводу о его неэффективности и риске осложнений.

Фото: www.globallookpress.com

Процедуры по увеличению мужского полового органы бесполезны и опасны. К такому выводу пришла команда ученых сразу из двух американских медицинских центров, проанализировав данные 1192 пациентов, перенесших хирургическое и нехирургическое лечение патологии микропениса.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на статью в журнале Sexual Medicine, оказалось, что использование расширителей приводило к слабому положительному результату, инъекции давали эффект, но часто вызывали осложнения, а использование вакуумных устройств вообще не давало результата.

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Выяснилось также, что свидетельства людей, сообщавших о значительном увеличении размера полового органа после хирургической операции, не были должным образом проверены и подтверждены медицинскими исследованиями. Зато было зафиксировано значительное количество осложнений.

«Увеличение полового члена небольшого размера у мужчин с помощью существующих методов неэффективно и опасно», — резюмируют авторы научного труда.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью президента «Лиги защитников пациентов» Александра Саверского, в котором он дал оценку предложению СК РФ изменить наказания за врачебные ошибки.

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