«Мы хотим диалога» — ЕС решил не вводить новые санкции в отношении России

, 17:50 Видео 20

Глава МИД Чехии заявил, что Евросоюз не рассматривает новые штрафные меры для РФ за паспортизацию Донбасса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что ЕС не рассматривает вопрос введения новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса, сообщает ТАСС.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — сказал Петржичек украинским журналистам, спросившим его про новые санкции.

При этом Совет ЕС собирается рассмотреть ситуацию с паспортами для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР — это подтвердил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. Он, так же как и Петржичек, прибыл на встречу глав МИД стран Евросоюза 13 мая.

«Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это (выдача паспортов жителям Донбасса — Прим. ред.) не лучшая мера, которую можно было принять», — подчеркнул Мелешкану.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:00
«Так и танцуем до сих пор»: Галкин с Пугачевой отмечают 18 лет со дня знакомства
17:50
«Мы хотим диалога» — ЕС решил не вводить новые санкции в отношении России
17:45
Видео: Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Дагестане
17:41
Ростральные колонны в Петербурге начали готовить к реставрации
17:30
«Все девчонки его»: муж Гагариной показал сына певицы от первого брака — фото
17:24
Правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центров
17:17
Ипотека будущего: кому положены ипотечные каникулы в России
17:06
Драма по Шекспиру: Лебедь спасает потомство своей самки, погибшей под Петербургом
17:00
Валерий Сюткин — о настоящем рок-н-ролле, группе «Браво» и Instagram его собаки
16:57
Ирина Гринева рассказала, почему развелась со Звягинцевым спустя семь лет
16:45
Поколение победителей: как проходил Парад Победы в 1945 и 2019 годах
16:36
«Волочкова на льду»: В сети раскритиковали фото Туктамышевой в откровенном бикини
16:32
Раскол среди раскольников: Новая церковь Украины не может жить спокойно — видео
16:29
«Не люди!»: посетители Дворцового парка в Ленобласти винят в гибели лебедя собак
16:26
Трехмерная косатка «вырвалась на волю» во Владивостоке — видео
16:14
«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100
16:10
«Бессмертный полк»: история несломленного народа в воспоминаниях героев ВОВ
16:00
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
15:52
Шнуров назвал сумму, за которую готов выступать после роспуска «Ленинграда»
15:48
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама