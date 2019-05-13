Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что ЕС не рассматривает вопрос введения новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса, сообщает ТАСС.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия» , — сказал Петржичек украинским журналистам, спросившим его про новые санкции.

При этом Совет ЕС собирается рассмотреть ситуацию с паспортами для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР — это подтвердил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. Он, так же как и Петржичек, прибыл на встречу глав МИД стран Евросоюза 13 мая.

«Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это (выдача паспортов жителям Донбасса — Прим. ред.) не лучшая мера, которую можно было принять» , — подчеркнул Мелешкану.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса.