Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что ЕС не рассматривает вопрос введения новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса, сообщает ТАСС.
При этом Совет ЕС собирается рассмотреть ситуацию с паспортами для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР — это подтвердил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. Он, так же как и Петржичек, прибыл на встречу глав МИД стран Евросоюза 13 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса.