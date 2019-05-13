Петербургские фанаты «Игры престолов» проиграли борьбу за трон у Дворцовой

У петербургских фанатов сериала «Игра престолов» появился весьма весомый повод для расстройства. Городской комитет по контролю за имуществом признал незаконной недавно появившуюся у Дворцовой площади фотозону в виде Железного трона.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно, как трон, установленный в самом центре города, демонтируют. Проворные «бизнесмены» предлагали людям сфотографироваться с копией одного из главных символов «Игры престолов» за деньги. Однако забыли получить для этого лицензию.

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«Установка для фотографирования в виде трона» была изъята возле арки Главного штаба. Название прежнего владельца не уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Помимо Железного трона инспекторы также изъяли у Главного штата шесть раскладных столов, тумбу по продаже симок, автолавку и более 860 сувениров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в мире стало появляться все больше детей, названных в честь персонажей из «Игры престолов».