Сборная России обыграла чехов на Чемпионате Мира по хоккею в Словакии

Сборная России по хоккею обыграла чешскую команду в рамках чемпионата мира в городе Братислава в Словакии. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. В третьем матче турнира отличились хоккеисты Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев. Примечательно, что Андронов успел забить шайбу в ворота чехов уже на 13 минуте.

В двух предыдущих встречах группового этапа чемпионата российская команда уже одержала две победы — над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0). Турнир продлится до 26 мая. Россияне играют в группе B со Швецией, Словакией, Швейцарией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с поединка с австрийцами, во время которого сборная России отправили в ворота соперников пять безответных шайб.