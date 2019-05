Видео: Россия в сухую разгромила Австрию на ЧМ по хоккею. Овечкин пока «молчит»

Сборная России по хоккею разгромно победила австрийцев во втором матче чемпионата мира в Словакии.

Игра в Братиславе завершилась со счетом 5:0 в пользу «красной машины».

В составе команды Ильи Воробьева дважды отличился неудержимый Евгений Дадонов, по одной шайбе забросили — Кучеров, Телегин и капитан Илья Ковальчук. На счету последнего также три балла за результативные передачи.

#RUSAUT #IIHFWorlds Down-lo tip in by Kovalchuk lands @russiahockey a 5-0 lead over @hockeyaustria



