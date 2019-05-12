Видео: Россия в сухую разгромила Австрию на ЧМ по хоккею. Овечкин пока «молчит»

Сборная России по хоккею разгромно победила австрийцев во втором матче чемпионата мира в Словакии.
Игра в Братиславе завершилась со счетом 5:0 в пользу «красной машины».
А вот и итоговые цифры статистики этого матча #снамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/lYwxbVtQKT— Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2019 г.
В составе команды Ильи Воробьева дважды отличился неудержимый Евгений Дадонов, по одной шайбе забросили — Кучеров, Телегин и капитан Илья Ковальчук. На счету последнего также три балла за результативные передачи.
#RUSAUT #IIHFWorlds Down-lo tip in by Kovalchuk lands @russiahockey a 5-0 lead over @hockeyaustria— IIHF (@IIHFHockey) 12 мая 2019 г.
Stay up to the minute with game action with the IIHF App:
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В первом на ЧМ матче Россия уверенно обыграла команду Норвегии со счетом 5:2.
Ранее 5-tv.ru публиковал расписание матчей сборной России на чемпионате мира в Словакии.