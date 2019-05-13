Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за возможного ослабления санкций против России

Глава МИД Украины Павел Климкин «пригрозил» отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Евросоюз ослабит санкции в отношении России. Об этом он заявил во время встречи с главами МИД стран, входящих в ЕС, в Брюсселе в понедельник, 13 мая.

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям Донбасса — Прим. ред.), вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — цитирует Климкина «Европейская правда».

Глава внешнеполитического ведомства Незалежной подчеркнул, что ослабление санкционного режима в отношении Москвы якобы «убьет Минск».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что ЕС не планирует вводить новые санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса, а, наоборот, настроен на диалог.