Минсельхоз не собирается ограничивать ввоз в РФ продуктов для личных нужд

, 23:49 26

Действующие с 2010 года правила Евразийского экономического сообщества останутся неизменными, заверили в журналистов в министерстве.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Минсельхоз России не рассматривает возможность введения ограничений на ввоз продукции животноводства из-за границы российскими гражданами для личного пользования, сообщает ТАСС.

«Минсельхоз не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования», — цитирует агентство представителя ведомства.

В Минсельхозе также напомнили, что правила ввоза подконтрольной продукции в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) остаются неизменными с 2010 года. Согласно ним граждане России имеют права провозить с собой через границу до 5 килограммов продуктов без соответствующих документов на товар. Ограничения на ввоз могут вводиться только в случае возникновения неблагоприятной эпизоотической ситуации в конкретной стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава «Мираторга» Виктор Линник назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:01
Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности
23:58
Дацик провел тренировочный бой с петербургским депутатом — фото
23:49
Минсельхоз не собирается ограничивать ввоз в РФ продуктов для личных нужд
23:38
«Росомаха или Тургенев?»: Звезда фильма «Чемпион» изменился до неузнаваемости
23:13
В США умерла знаменитая поклонница пластической хирургии актриса Эльза Паттон
22:57
Путин распорядился ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
22:43
Звезда Comedy Woman в кружевном белье посетовала на навязчивых продавцов
22:30
Шнуров пока не определился, чем займется после роспуска «Ленинграда»
22:16
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
21:56
Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за возможного ослабления санкций против России
21:40
«Слезы на глазах»: Марина Александрова растрогала фанатов, показав лица детей
21:27
Пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня появятся в России
21:15
Число сексуальных преступлений в армии США выросло на 38% и побило все рекорды
20:58
«Все дни проводила на унитазе»: Чехова рассказала, почему развелась с мужем
20:51
Более 100 горняков экстренно эвакуируют из шахты в Кузбассе
20:42
«Звезда в шоке»: За что суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей
20:32
«Зенит» — чемпион! Петербург ликует, а футболисты — на заслуженных выходных
20:22
Тарзан показал эротический танец «своей дикой тигрицы» Королевой — видео
20:10
Путин примет госсекретаря США Помпео и главу МИД РФ Лаврова 14 мая
20:01
Природные пожары захватывают все новые территории России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама