Минсельхоз не собирается ограничивать ввоз в РФ продуктов для личных нужд

Минсельхоз России не рассматривает возможность введения ограничений на ввоз продукции животноводства из-за границы российскими гражданами для личного пользования, сообщает ТАСС.

«Минсельхоз не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования», — цитирует агентство представителя ведомства.

В Минсельхозе также напомнили, что правила ввоза подконтрольной продукции в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) остаются неизменными с 2010 года. Согласно ним граждане России имеют права провозить с собой через границу до 5 килограммов продуктов без соответствующих документов на товар. Ограничения на ввоз могут вводиться только в случае возникновения неблагоприятной эпизоотической ситуации в конкретной стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава «Мираторга» Виктор Линник назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона.